Mehmet Akif Alakurt’tan takipçisine ölüm tehdidi!

Adanalı filmindeki rolüyle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, yine bir skandala imza attı. Türk kadınlarına hakaret eden ve takipçilerine küfürler savuran Alakurt, son olarak sosyal medyadan paylaştığı video ile tepki toplamıştı. Bir elinde sigara bir elinde alkolle araç kullanan Alakurt, şimdi de takipçisine tehditler savurdu. Alakurt, bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti.