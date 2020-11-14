Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Mehmet Akif Alakurt’tan takipçisine ölüm tehdidi!
Adanalı filmindeki rolüyle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, yine bir skandala imza attı. Türk kadınlarına hakaret eden ve takipçilerine küfürler savuran Alakurt, son olarak sosyal medyadan paylaştığı video ile tepki toplamıştı. Bir elinde sigara bir elinde alkolle araç kullanan Alakurt, şimdi de takipçisine tehditler savurdu. Alakurt, bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 11:35
Bir dönem rol aldığı Adanalı dizisiyle adını duyuran, ardından oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, yeni bir skandala imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde takipçilerine sarf ettiği sinkaflı sözlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, şimdi de bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti.
Bir fotoğrafına küfürlü yorum yapan takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı; "Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim."
Alakurt, geçtiğimiz haftalarda da Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, bir elinde sigara diğer elinde alkolle görüldü. Alakurt'un aynı anda aracını kullanması ise oldukça tepki çekti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, spor yaptığı için fiziğiyle alakalı yorum yapan bir erkek takipçisine küfür etmişti.
Mehmet Akif Alakurt, "O kadar spor yaptın hiçbir şey yok" diye mesaj atan takipçisine müstehcen küfür ederek cevap vermişti.