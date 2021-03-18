Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Angelina Jolie'den Brad Pitt hakkında şok suçlama: Bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den Brad Pitt hakkında şok suçlama: Bana şiddet uyguladı
Hollywood'un en popüler çiftlerinden olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in rüya evliliği olaylı şekilde sonlanmıştı. Bir zamanlar Brangelina diye boşanan çiftin birbirleri hakkında skandal iddialarına bir yenisi daha eklendi. Angelina Jolie, devam eden dava kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 15:25
Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir zamanlar gösteri dünyasının en nüfuzlu çiftlerinden biriydi. Üstelik ilişkilerin, genellikle kısa süreli ve yüzeysel olduğu Hollywood'da, "aşkın vücut bulmuş hali" olarak da nitelendiriliyordu. Bir zamanlar Brangelina diye anılan ünlü çift şimdi ise bambaşka konularla gündeme geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR JOLIE'DEN ŞOKE EDEN İDDİA
Önce boşanma kararı sonra çocuklarının velayeti konusunda yaşanan savaş. 2014'te başlayan evliliklerini 2019 yılında bitirme kararı alan çiftin resmi boşanması henüz tamamlanmadı. Eskinin ünlü çiftinin cephesinden ise son olarak şaşırtan bir haber geldi.
'İLİŞKİMİZ BOYUNCA BANA ŞİDDET UYGULADI'
45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi.
ŞİDDET İDDİASIYLA SORUŞTURMA GEÇİRMİŞTİ
Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.
'ONU ÜZMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMIYOR'
Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.