Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın nereliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Furkan Palalı, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Palalı'nın hayatına dair tüm detaylar merak konusu oldu. Furkan Palalı hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'nın memleketi...