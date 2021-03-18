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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın nereliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Furkan Palalı, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Palalı'nın hayatına dair tüm detaylar merak konusu oldu. Furkan Palalı hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'nın memleketi...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:35
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın nereliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Furkan Palalı ve ünlü isimlerin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın nereliymiş!

Hilal Altınbilek - İzmir

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın nereliymiş!

Murat Ünalmış – Kayseri

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın nereliymiş!

Uğur Güneş – Ankara

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı bakın nereliymiş!

Büşra Develi - İzmit