Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan 10 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Aslı Tandoğan Üvey Anne dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle ekrana bomba gibi döndü. Oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Tandoğan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. 2 çocuğu olan güzel oyuncunun 10 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı! İşte Üvey Anne'nin yıldızı Aslı Tandoğan'ın eşi...