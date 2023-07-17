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Haberler Galeri Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan 10 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan 10 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Aslı Tandoğan Üvey Anne dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle ekrana bomba gibi döndü. Oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Tandoğan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. 2 çocuğu olan güzel oyuncunun 10 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı! İşte Üvey Anne'nin yıldızı Aslı Tandoğan'ın eşi...

Giriş Tarihi: 17.07.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 16:58
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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan 10 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Üvey Anne'nin İpek'i Aslı Tandoğan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan 10 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Oyunculuğu ve güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Tandoğan'ın eşi merak konusu oldu.

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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan 10 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

2 çocuk annesi güzel oyuncunun eşi bakın kim çıktı…

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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan 10 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

İşte Aslı Tandoğan başta olmak üzere ünlü isimlerin hayat arkadaşları…

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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan 10 yıl önce evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

DERYA ULUĞ VE SEVGİLİSİ ASİL GÖK