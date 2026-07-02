Mauro Icardi'nin ilişkisinde kriz! İhanet iddiası ortalığı karıştırdı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile China Suarez'in yollarını ayırdığı iddia edildi. İkiliden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Suarez'in Icardi'nin bir kadınla yazışmalarını gördükten sonra ortak yaşadıkları evi terk ettiği öne sürüldü.

Sözleşmesi sona eren ve Galatasaray taraftarının geleceğiyle ilgili kararı dört gözle beklediği Mauro Icardi, bu kez kariyerinden ziyade özel hayatındaki çarpıcı iddialarla sarsıldı. Arjantinli yıldızın yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı China Suarez ile olan birlikteliğinin, yaşanan şiddetli bir krizin ardından bittiği öne sürüldü.

BOMBA İDDİA: İHANETİ ÖĞRENDİ EVİ TERK ETTİ Arjantinli gazeteci Yanina Latorre'nin iddiasına göre, çiftin evindeki huzur, Icardi'nin gerçekleştirdiği gizli yazışmaların ortaya çıkmasıyla bozuldu. Icardi'nin başka bir kadınla mesajlaştığını fark eden China Suarez, büyük bir öfkeyle ortak yaşadıkları evi terk etti.

İddiaya göre, ilişkiyi kurtarmak için harekete geçen Icardi, Suarez'i geri döndürmek amacıyla kendisini ziyarete gitse de başarılı olamadı. "ICARDİ YIKILMIŞ DURUMDA" Latorre, durumun ciddiyetini "China bu sebeple ayrıldı. Icardi şu an tam anlamıyla yıkılmış durumda" sözleriyle özetledi.

"MENAJERİ DEĞİLİM" DEMİŞTİ Suarez, ayrılık öncesi dönemde Icardi'nin kariyeriyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekmişti. İlişkilerinin mesleki boyutundan uzak kalmak istediğini vurgulayan Suarez, şu ifadeleri kullanmıştı: "Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın."

ROMANTİK PAYLAŞIM MAZİDE KALDI Galatasaray'ın yıldız ismi, kısa süre önce sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gördüğü sırada sosyal medya hesabından China Suarez'e olan aşkını romantik bir paylaşımla duyurmuştu. Icardi, o dönemde birliktelikleri için şu duygusal satırları kaleme almıştı: "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar derler... kim bilir... kaderdir... o kader ki ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yol kat edilirse edilsin iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu mutlaka bulur..."