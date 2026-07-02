Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf
Koruması Can Polat'ı hayatını kaybetmesiyle sarsılan Dilan Polat'ın son hali, eşi Engin Polat'ın yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıktı. Hastanede tedavi gören fenomen isim, bitkin ve zayıflamış haliyle dikkat çekti.
Polat ailesi, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde yaşanan acı olayla sarsılmıştı. Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda kuzeni olan Can Polat, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Cinayeti işleyen Serhat Altun'un ifadesi ise ortaya çıkmıştı. Altun, "Daltonlar"ın adını vermiş "Polat ailesini Instagram'dan takip ettim, gittikleri yerlerde keşif yaptım. Rastlamış olsaydım Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Can Polat'ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım" demişti.
Yaşanan olay sonrası Can Polat'ın ailesi ise Engin ve Dilan Polat çiftine tepki göstermişti. Cenaze töreninde fenalaşarak ayakta durmakta güçlük çeken Dilan Polat, o günden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.
KARDEŞİ SILA DOĞU DUYURMUŞTU
Aktif kullandığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. daha önce kısa bir açıklama yapan kardeşi Sıla Doğu, "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullanmıştı.
ENGİN POLAT EŞİNİN SON HALİNİ PAYLAŞTI
Dilan Polat'ın son durumu merak olurken, beklenen fotoğraf eşi Engin Polat'tan geldi. Hastane odasında çekilen karede Dilan Polat'ın oldukça zayıfladığı ve bitkin olduğu görüldü.