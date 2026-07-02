Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf

Yaşanan olay sonrası Can Polat'ın ailesi ise Engin ve Dilan Polat çiftine tepki göstermişti. Cenaze töreninde fenalaşarak ayakta durmakta güçlük çeken Dilan Polat, o günden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

KARDEŞİ SILA DOĞU DUYURMUŞTU

Aktif kullandığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. daha önce kısa bir açıklama yapan kardeşi Sıla Doğu, "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullanmıştı.