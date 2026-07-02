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Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Koruması Can Polat'ı hayatını kaybetmesiyle sarsılan Dilan Polat'ın son hali, eşi Engin Polat'ın yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıktı. Hastanede tedavi gören fenomen isim, bitkin ve zayıflamış haliyle dikkat çekti.

Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf 1

Polat ailesi, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde yaşanan acı olayla sarsılmıştı. Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda kuzeni olan Can Polat, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf 2

SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Cinayeti işleyen Serhat Altun'un ifadesi ise ortaya çıkmıştı. Altun, "Daltonlar"ın adını vermiş "Polat ailesini Instagram'dan takip ettim, gittikleri yerlerde keşif yaptım. Rastlamış olsaydım Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Can Polat'ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım" demişti.

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Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf 3

Yaşanan olay sonrası Can Polat'ın ailesi ise Engin ve Dilan Polat çiftine tepki göstermişti. Cenaze töreninde fenalaşarak ayakta durmakta güçlük çeken Dilan Polat, o günden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf 4

KARDEŞİ SILA DOĞU DUYURMUŞTU

Aktif kullandığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. daha önce kısa bir açıklama yapan kardeşi Sıla Doğu, "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullanmıştı.

Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf 5

ENGİN POLAT EŞİNİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Dilan Polat'ın son durumu merak olurken, beklenen fotoğraf eşi Engin Polat'tan geldi. Hastane odasında çekilen karede Dilan Polat'ın oldukça zayıfladığı ve bitkin olduğu görüldü.

Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf 6

Instagram'daki paylaşımına duygusal bir not düşen Engin Polat, "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" diyerek eşine destek verdi.

Engin Polat, daha sonra ise eşi ile 9 Ekim 2021 tarihinde çekildiği bir fotoğrafı, Cem Adrian'ın "Hatıram Olsun"adlı şarkısıyla paylaştı.

Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf 7

POLAT ÇİFTİNİN CEZAEVİ SÜRECİ

Polat çifti, Kasım 2023 tarihinde "kara para aklama", "vergi kanununa muhalefet" ve "yasa dışı bahis" suçlamalarıyla cezaevine gönderilmiş, yaklaşık 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Dilan Polat'tan haftalar sonra ilk fotoğraf 8

Dilan Polat ve Engin Polat'ın Nilda ve Milan Efe adlarında iki çocuğu bulunuyor.

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