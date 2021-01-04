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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kaos tırmanıyor..." Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos için ilk görüntüler... "Kaos tırmanıyor..." Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos için ilk görüntüler...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi hayranlarına uzun süredir bekledikleri müjdeli haber geldi. Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı. Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği "Polat Alemdar" karakteri dizinin takipçilerinin gönlüne taht kurmuştu. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos için ilk görüntüler...
Giriş Tarihi: 04.01.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 23:35
Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un başlama tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz'ın, "Polat Alemdar" karakterine hayat verdiği Kurtlar Vadisi dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayranları için beklenen son dakika açıklaması geldi. Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı. Dizinin yayınlanan videosu kısa süre içinde binlerce kişi tarafından izlendi. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos için ilk görüntüler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurtlar Vadisi hayranlarının karşısına yeniden çıkmak için geri sayıyor. Polat Alemdar karakteriyle yıllarca takipçilerinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti.
Kurtlar vadisinin ekranlara döneceğini açıklayan Şaşmaz Şubat ayını işaret etmişti..
Şubat ayı yaklaşırken diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı.
Dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşerken Kurtlar Vadisi'nin en eski oyuncularından Erhan Ufak dizi hakkında konuştu.
NECATİ ŞAŞMAZ DİZİ HAKKINDA ŞU DETAYLARI PAYLAŞTI:
"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız...
Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: