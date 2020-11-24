Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Birkan Sokullu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla ve yakışıklılığıyla kendisine hayran bırakan Birkan Sokullu'nun boyu merak konusu oldu. İşte Birkan Sokullu ve birçok ünlü ismin boyu...