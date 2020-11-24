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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…
Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran ve rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'la yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına bağladı. Özel hayatını mercek altına alanlar Birkan Sokullu'nun boyu merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun boyu...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:00Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 15:03