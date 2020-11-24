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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…

Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…

Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran ve rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'la yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına bağladı. Özel hayatını mercek altına alanlar Birkan Sokullu'nun boyu merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun boyu...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 15:03
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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Birkan Sokullu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla ve yakışıklılığıyla kendisine hayran bırakan Birkan Sokullu'nun boyu merak konusu oldu. İşte Birkan Sokullu ve birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…

Burak Deniz – 185 CM

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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…

Dilan Çiçek Deniz – 177 CM

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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…

Aslı Enver – 165 CM

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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu herkesi şaşırttı! İşte hakkındaki o gerçek…

Serenay Sarıkaya – 175 CM