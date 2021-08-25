Diziler ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Kırmızı Oda yeni sezon tarihi...

Diziler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla ekranlara ara veren diziler, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Yeni sezon için çekimler devam ederken bazı dizilerin ne zaman yeni sezona başlayacakları belli oldu. Diziseverler, takip ettikleri dizilerin yayın tarihini araştırıyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...