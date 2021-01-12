"Kendi kumpaslarında boğulacaklar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Kararın şoku...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Her hafta Pazar günleri paylaşılan fragmanın bu hafta neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tipi'nin açığını kullanmak isteyen Yaman Korkmaz planlarını devreye sokmuştur. Ancak Hızır'ın aldığı karar sonrasında Alparslan'da planlarını hızlandırmıştır. EDHO 178. bölümde; Ceylan, Ebru'nun tüm foyasını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Masa'nın aldığı karar neticesinde Hızır'ın akıbeti merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı...