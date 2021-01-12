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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kendi kumpaslarında boğulacaklar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Kararın şoku... "Kendi kumpaslarında boğulacaklar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Kararın şoku...
ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fırtınalar esecek. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrasında yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hiç kimsenin sözünü dinlemeyen Tipi, Rafet'i öldürerek Hızır'ı zor durumda bırakmıştır. Hızır ise aldığı kararla herkesi şok etmiştir. EDHO 178. bölümde; Ebru'nun hain çıkması sonrasında Ceylan bütün kozlarını devreye sokmuştur. Şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı bekleniyor...
Giriş Tarihi: 12.01.2021 22:25 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 22:25
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Her hafta Pazar günleri paylaşılan fragmanın bu hafta neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tipi'nin açığını kullanmak isteyen Yaman Korkmaz planlarını devreye sokmuştur. Ancak Hızır'ın aldığı karar sonrasında Alparslan'da planlarını hızlandırmıştır. EDHO 178. bölümde; Ceylan, Ebru'nun tüm foyasını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Masa'nın aldığı karar neticesinde Hızır'ın akıbeti merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI
EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.
KORKMAZLARIN AMACI NE?
Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.