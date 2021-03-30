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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık! Freni patladı gidiyor! Bu kez o isim... Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık! Freni patladı gidiyor! Bu kez o isim...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiası kafaları karıştırıyor. Dizide "Gülben" karakterine hayat veren Merve Dizdar'ın ayrılık iddiası şok etkisi yarattı. Başarılı oyuncunun yeni sezonda olmayacağı ve başka projeyle izleyenlerin karşısına çıkacağı konuşuluyor. Gülben karakteri ile büyük hayran kitlesine ulaşan Merve Dizdar ve yapımcılardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 23:05
Masumlar Apartmanı'nın güzel oyuncusu Merve Dizdar'ın diziden ayrılacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Yeni film projesi için paylaşımda bulunan oyuncunun gelecek sezonda dizide olmayacağı konuşuluyor. Dizdar, tiyatro ile başladığı meslek hayatında sinema filmleri ve dizilerle devam ediyor. Hayranları konunun akıbeti için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pek çok dizide yer almasına karşılık, Masumlar Apartmanı'nda oynadığı rolle ön plana çıkan Dizdar, dizinin çok konuşulan, oyunculuğuyla övgü alan isimlerinin başında geliyor.
MASUMLAR APARTMANI'NDA AYRILIYOR MU?
Merve Dizdar'ın diziden ayrılacağı iddiaları için açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
Merve Dizdar'ın dizideki performansı, her hafta diziyi takip edenlerin dilinden düşmüyor. Sosyal medyada da çok konuşulan Gülben sahneleri ile birlikte Dizdar'ın ismi de gündemden düşmüyor.
Merve Dizdar'ın, dizi çekimlerinin yanı sıra bir başka projesinin daha olduğu da yaptığı bir instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.