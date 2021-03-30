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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu kez bambaşka olacak! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı... Bu kez bambaşka olacak! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezonu merakla bekleniyor. Yayınlanan sezonlarıyla adından söz ettiren dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Önemli isimleri kadrosunda bulunduran Atiye için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 30.03.2021 23:53
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı hakkında araştırmalar hız kazandı. Netflix'in en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Atiye için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi Atiye 3. sezon yayın tarihi hakkında tüm detaylara haberimizde yer verdik. Atiye için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin, yeniden çekimlere başladığı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.
Dikkat çekici hikayesi ile adından söz ettiren Atiye için yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk iki sezonun ardından yayınlanacak yeni bölümler için meraklı bekleyiş sürüyor.
ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."