30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hekimoğlu’nun yıldızı Kaan Yıldırım ve Hadise aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı!

Hekimoğlu’nun yıldızı Kaan Yıldırım ve Hadise aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı!

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Mehmet Ali rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir yıldan uzun süredir Hadise ile aşk yaşayan Yıldırım, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Özel hayatına dair her detayla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 17:47
  • 1
  • 62
Hekimoğlu’nun yıldızı Kaan Yıldırım ve Hadise aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı!

Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 62
Hekimoğlu’nun yıldızı Kaan Yıldırım ve Hadise aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı!

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

  • 3
  • 62
Hekimoğlu’nun yıldızı Kaan Yıldırım ve Hadise aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı!

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

  • 4
  • 62
Hekimoğlu’nun yıldızı Kaan Yıldırım ve Hadise aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı!

BÜŞRA DEVELİ
25 Ağustos 1993

  • 5
  • 62
Hekimoğlu’nun yıldızı Kaan Yıldırım ve Hadise aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
18 Şubat 1988