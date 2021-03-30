Hekimoğlu’nun yıldızı Kaan Yıldırım ve Hadise aralarındaki yaş farkıyla şaşırttı!

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Mehmet Ali rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir yıldan uzun süredir Hadise ile aşk yaşayan Yıldırım, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Özel hayatına dair her detayla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın yaşı...