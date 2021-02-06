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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Bu kez tartışma büyüdü! Ayrılık iddiası... Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Bu kez tartışma büyüdü! Ayrılık iddiası...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiaları devam ediyor. Dizide, "Naci" karakterine hayat veren Tansel Öngel'in vedası haftalardır konuşulan konular arasında yer alıyor. Reyting sıralamasında üst sıralarda bulunan Masumlar Apartmanı'nda yeni bölümde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Han ve Naci karakterlerinin bencilliğine yönelik yapılan bu tartışma, sosyal medyada farklı fikirlerinde ortaya çıkmasını sağladı. Şimdi hayranlarının gözü dizinin yeni bölümde yaşanacak gelişmelerine çevrildi.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 16:55
TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı, Salı akşamları yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 20. son bölümüyle ekranlara gelen dizide, Han ve Naci'nin yaşadığı tartışma damga vuruyor. Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiası ise gündemde ki sıcaklığını koruyor. Hayranları sevilen oyuncu hakkında alınacak kararı yakından takip ediyor. Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR MASUMLAR APARTMANI NACİ HASTALIĞI NEDİR?
Ellerinde uyuşmalar olan ve sık sık fiziksel problemler yaşayan Naci'nin hastalığı açıklanmadı ancak ölümcül olduğu biliniyor.
MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?
Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel diziye birkaç hafta önce dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı!
Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, Safiye Naci'nin eski en yakın arkadaşıyla evlenmesi ve çocuğunun olduğunu öğrendi.
Masumlar Apartmanı Naci, Safiye'ye kavuşmak ve ölmeden onunla olmak için geri dönmüştü. Masumlar Apartmanı Naci'nin hasta olduğu zaten anlaşılıyordu ve Naci'nin öleceği söyleniyordu.