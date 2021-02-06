Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Bu kez tartışma büyüdü! Ayrılık iddiası...

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel diziye birkaç hafta önce dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı!