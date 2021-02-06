Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Yıldız karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslıhan Güner hakkında araştırma yapanlar, eşini görünce çok şaşırdı. İşte Aslıhan Güner'in kendisi gibi oyuncu olan eşi...