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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Yıldız karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslıhan Güner hakkında araştırma yapanlar, eşini görünce çok şaşırdı. İşte Aslıhan Güner'in kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 16:53
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Bu yılın en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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  • 116
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK