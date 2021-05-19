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Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sanatçının yüz binlerce hayranı ise konuşulan bu iddianın doğru olup olmadığını merak ediyor. Ünlü sanatçının ailesi tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 18:39
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Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen sanatçının vefat ettiği haberi son dakika olarak sosyal medyanın gündemine düştü. Ailesi tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

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Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

İşte hayatına dair bilgiler;

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Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

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Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

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Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.