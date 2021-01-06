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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Masa ters düz olacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Kin kusturacak... "Masa ters düz olacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Kin kusturacak...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm heyecanla beklenirken sürpriz karar geldi. Her hafta yayınlanan yeni bölüm bu hafta ekranlara gelmedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Yaptığı kurnazlıklar ile kendini kabullendiren Ebru hain çıktı. Yaman Korkmaz ile birlikte olduğu öğrenilen Ebru'dan şüphelenen sadece bir kişi var. Son bölümde; Tipi'nin masada infazını engellemek isteyen Hızır herkesi şoka sokacak kararı açıkladı. Alparslan ise amcasının karar sonrasında planlarını hızlandırmaya karar verdi.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 21:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında tüm sırlar ortaya çıkacak. Her hafta pazar günleri yayınlanan yeni bölüm fragmanı, bu hafta yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ebru'nun hain çıkması kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Ceylan ise haini bulmak için tüm kozlarını sahaya sürüyor. Tipi ise infaz edilmek için gelinden gelen herşeyi yaparken, Hızır ise onu kurtarmak için mücadele veriyor. Masada istediklerini yaptırmak isteyen Yaman ise diğer üyeler üzerinde baskı kuruyor. EDHO 179. bölüm fragmanı ise heyecanla bekleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.