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Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda! Ekip arkadaşlarına veda etti...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finali heyecanı yaşanıyor. Bu süreçte diziye veda edecek isimlerin olacağı iddia edildi. Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde sevilen isim Nazan Kesal'ın ayrılacağı iddiası hayranlarına üzdü. Diğer yandan yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan dizinin sezon finalinde yaşanacak gelişmeler bekleniyor. Dizinin bazı başrollerinin sezon içinde veda etmesi ise büyük değişimlerin yaşanacağını işaret etti.

Giriş Tarihi: 11.06.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 19:31
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Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda! Ekip arkadaşlarına veda etti...

Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan verici gelişmeler yaşanacak. Sezon finali öncesi gerilim tırmandığı dizide bazı ayrılıkların yaşanacağı iddia edildi. Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finaliyle birlikte yıldız oyuncu veda edecek. Sevda karakterine hayat veren Nazan Kesal ekiple vedalaştı. Hal böyle olunca sezon içinde yaşanan ayrılıklar sonrasında gözler başrol isimlerine çevrildi. Hayranları hangi isimlerin yeni sezonda olmayacağını merak ediyor. Gelişmeler artık yakından takip ediliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda! Ekip arkadaşlarına veda etti...

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Dizinin başrollerinin ayrılmasına karşın başarısını sürdürmesi ise hikayenin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda! Ekip arkadaşlarına veda etti...

Daha önce yaşanan ayrılıklara bu kez de dizide Sevda karakterine hayat veren Nazan Kesal eklendi. Bu hafta 100. bölümü ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 102. bölümde sezon arası veriyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda! Ekip arkadaşlarına veda etti...

Perşembe akşamlarına yıllardır damga vuran dizide yine çok konuşulacak bir ayrılık yaşanıyor. Reyting rekortmeni dizinin Sevda'sı, usta oyuncu Nazan Kesal ekibe veda ediyor. Kesal'ın adı bir süredir Bergen filminde Demet Evgar'ın annesi rolü için geçiyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda! Ekip arkadaşlarına veda etti...

NAZAN KESAL KİMDİR?

Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa, Köprübaşı ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Nazan Kırılmış'dır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Salihli'de okudu. Salihli Ticaret Lisesinden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansını yaptı.