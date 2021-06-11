Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda! Ekip arkadaşlarına veda etti...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finali heyecanı yaşanıyor. Bu süreçte diziye veda edecek isimlerin olacağı iddia edildi. Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde sevilen isim Nazan Kesal'ın ayrılacağı iddiası hayranlarına üzdü. Diğer yandan yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan dizinin sezon finalinde yaşanacak gelişmeler bekleniyor. Dizinin bazı başrollerinin sezon içinde veda etmesi ise büyük değişimlerin yaşanacağını işaret etti.