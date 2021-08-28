28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...

Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı, ayrılıkları ile gündeme geliyordu. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre, Farah Zeynep Abdullah'tan boşalan koltuğa oturacak isim belli oldu. Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dizinin kadrosuna dahil olacak isimler yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2021 00:19 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 00:19
  • 1
  • 9
Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...

Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi bombalar patlamaya devam ediyor. TRT 1'in reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna genç oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu. Yeni sezon için gün sayan Masumlar Apartmanı hayranları diziye dahil olan isimleri yakından takip ediyor. Başrollerinde; Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizide değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ardından diziye kimin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Masumlar Apartmanı dizisine yeni katılan isim Melisa Şenolsun oldu.

  • 3
  • 9
Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

  • 4
  • 9
Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...

İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı.

  • 5
  • 9
Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...

Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.