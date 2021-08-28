28 Ağustos 2021, Cumartesi
Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı, ayrılıkları ile gündeme geliyordu. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre, Farah Zeynep Abdullah'tan boşalan koltuğa oturacak isim belli oldu. Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dizinin kadrosuna dahil olacak isimler yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 28.08.2021 00:19 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 00:19
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