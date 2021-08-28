Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi bombalar patlamaya devam ediyor. TRT 1'in reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna genç oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu. Yeni sezon için gün sayan Masumlar Apartmanı hayranları diziye dahil olan isimleri yakından takip ediyor. Başrollerinde; Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizide değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.