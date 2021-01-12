Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü! Milyonları şaşırttı

Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu dizide gösterdiği başarılı performansla son aylarda en gözde oyunculardan birisi oldu. Ünlü oyuncunun hayatına dair her detay araştırılırken, Birkan Sokullu'nun eski eşini duyanlar şaşırmadan edemiyor. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...