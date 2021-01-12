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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü! Milyonları şaşırttı

Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü! Milyonları şaşırttı

Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu dizide gösterdiği başarılı performansla son aylarda en gözde oyunculardan birisi oldu. Ünlü oyuncunun hayatına dair her detay araştırılırken, Birkan Sokullu'nun eski eşini duyanlar şaşırmadan edemiyor. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 05:26 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 05:29
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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü! Milyonları şaşırttı

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşırmadan edemiyor. İşte Birkan Sokullu ve diğer ünlülerin eski eşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü! Milyonları şaşırttı

MEHMET ALİ ERBİL-NERGİ KUMBASAR

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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü! Milyonları şaşırttı

Deniz Seki-Turan Başaranoğlu

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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü! Milyonları şaşırttı

ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL

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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü! Milyonları şaşırttı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin