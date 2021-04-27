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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah gündem oldu! İşte ikilinin arasındaki gerçek

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ve rol arkadaşı Birkan Sokullu magazin dünyasını salladı. Sosyal medyanın da konuşulan isimleri olan Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun aralarındaki gerçek olay oldu. Performansıyla dikkat çeken Abdullah ve Sokullu'nun özel hayatları mercek altına alındı. İşte kimsenin bilmediği o gerçekler.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 19:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 19:54
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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah gündem oldu! İşte ikilinin arasındaki gerçek

Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun uyumları Masumlar Apartmanı dizisinin seyiricisinin dikkatinden kaçmadı. Genç oyuncuların uyumları da sosyal medyada konuşulan magazin gündemleri arasında yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah gündem oldu! İşte ikilinin arasındaki gerçek

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun özel hayatları sevenleri tarafından mercek altına alındı.

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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah gündem oldu! İşte ikilinin arasındaki gerçek

Sevilen oyuncuların arasında bir aşk olup olmadığını araştıran sevenleri aradıklarını bulamadı. Ünlü oyuncuları yakından takip eden magazin severler yaş farklarını da araştırdı.

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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah gündem oldu! İşte ikilinin arasındaki gerçek

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle herkesi şaşırtan Farah Zeynep Abdullah, yaşıyla olay oldu. İşte Farah Zeynep Abdullah başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah gündem oldu! İşte ikilinin arasındaki gerçek

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991