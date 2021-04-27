Masumlar Apartmanı dizisinde İnci’ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah gündem oldu! İşte ikilinin arasındaki gerçek

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ve rol arkadaşı Birkan Sokullu magazin dünyasını salladı. Sosyal medyanın da konuşulan isimleri olan Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun aralarındaki gerçek olay oldu. Performansıyla dikkat çeken Abdullah ve Sokullu'nun özel hayatları mercek altına alındı. İşte kimsenin bilmediği o gerçekler.