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Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal'ın canlandırdığı Zehra...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. 18. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. İdam sehpasında bekleyen Zehra'nın akıbeti merak edilirken, güzel oyuncudan sosyal medya paylaşımı geldi. Pazar akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dizi hakkında gelecek açıklamalar bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 19:40 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 19:40
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Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra...

Teşkilat dizisinde veda busesi. Ayrılık çanları çalmaya başladı. Deniz Baysal'ın canlandırdığı Zehra karakterinin akıbeti merak ediliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Teşkilat dizinin yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Zehra'nın düşmanlar tarafından uğradığı işkencenin ardından kaleme aldığı mektubun vedayı andırması hayranları tarafından büyük merak uyandırdı. Dizinin öne çıkan karakterleri arasında yer alan Zehra'ya hayat veren Deniz Baysal tüm söylentiler eşliğinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra...

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi, 17. yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı.

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Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra...

Teşkilat son bölümde, eski eşi sondaj gemisine yapılan saldırıda ölen Zehra, kızı için MİT'in özel ekibinden ayrılma kararı aldı.

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Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra...

Serdar ise Zehra'ya 'Gitme' dedi. Ancak Zehra'nın "Bana kalmam için tek bir sebep söyle" sözlerine Serdar ise "Sana ihtiyacımız var" yanıtını verdi. Serdar'ın "Sen gittiğin için bir yanım eksik" sözleri dikkat çekerken, birbirlerine sarılan ikili arasında duygusal anlar yaşandı.

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Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra...

Ardından 18. bölüm fragmanı yayınlanan dizi, seyircilerini tedirgin etti.

Fragmanda Zehra'nın "Ekiptekiler beni evde, evdekiler ise mezarda sanıyor" sözleri dikkat çekti. Ancak ekipten ayrılan Zehra kaçırılarak işkence görüyor.