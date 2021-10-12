Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra...

Serdar ise Zehra'ya 'Gitme' dedi. Ancak Zehra'nın "Bana kalmam için tek bir sebep söyle" sözlerine Serdar ise "Sana ihtiyacımız var" yanıtını verdi. Serdar'ın "Sen gittiğin için bir yanım eksik" sözleri dikkat çekerken, birbirlerine sarılan ikili arasında duygusal anlar yaşandı.