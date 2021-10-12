12 Ekim 2021, Salı
Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal'ın canlandırdığı Zehra...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. 18. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. İdam sehpasında bekleyen Zehra'nın akıbeti merak edilirken, güzel oyuncudan sosyal medya paylaşımı geldi. Pazar akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dizi hakkında gelecek açıklamalar bekleniyor.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 19:40 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 19:40
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