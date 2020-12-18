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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef’ten Survivor'a bir transfer daha! Survivor 2021’in kadrosuna katılacak Masterchef’ten Survivor'a bir transfer daha! Survivor 2021’in kadrosuna katılacak
Survivor 2021'in kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlarken yarışmaya katılacak bir isim daha belli oldu. Cemal Hünal, Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya'nın yeni sezonda kadroda olacağının açıklanmasının ardından yarışmaya katılması için bir isim daha gündeme geldi. Masterchef'in perşembe akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacının daha Survivor'a transfer olacağı açıklandı.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 12:35
Survivor 2021'in başlama tarihi merak konusu olurken, yarışmanın kadrosu da yavaş yavaş belli olmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef 2019 yarışmacıları sevilen yarışmacıları Yasin Obuz, Alican Sabunsoy, Cemre Uyanık, Eda Karabulut, Batuhan Bayır ve Mustafa Aydın, Masterchef 2020'ye konuk oldu. Şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.
Şeflerin sorusu üzerine Mustafa Aydın, 'Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testini başarıyla geçtiğini belirtti.
Seçmeler sırasında parkuru tamamladığını ifade eden Aydın, "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testini güzel geçtim, parkuru da tamamladım. Kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" dedi.
MASTERCHEF'TEN SURVİVOR'A!
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de, bir diğer 'MasterChef Türkiye 2019' yarışmacısı Yasin Obuz mücadele etmiş, başarılı bir performans sergilemişti.