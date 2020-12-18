Masterchef’ten Survivor'a bir transfer daha! Survivor 2021’in kadrosuna katılacak

Survivor 2021'in kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlarken yarışmaya katılacak bir isim daha belli oldu. Cemal Hünal, Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya'nın yeni sezonda kadroda olacağının açıklanmasının ardından yarışmaya katılması için bir isim daha gündeme geldi. Masterchef'in perşembe akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacının daha Survivor'a transfer olacağı açıklandı.