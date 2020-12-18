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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem sonrası Kurtlar Vadisi sürprizi! Kurtlar Vadisi Exxen'de başlayacak mı? Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem sonrası Kurtlar Vadisi sürprizi! Kurtlar Vadisi Exxen'de başlayacak mı?
Exxen platformu ile sürpriz içerikler hazırlayan Acun Ilıcalı, Sihirli Annem müjdesinin ardından Kurtlar Vadisi hayranları için de hazırlıklara başladı. Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Erhan Ufak gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinin Exxen'de başlayacağı iddia edildi. 2016 yılında final yapan Kurtlar Vadisi için Acun Ilıcalı ve Necati Şaşmaz'ın bir araya geldiği konuşuluyor. Peki, Kurtlar Vadisi dizisi Exxen ile geri mi dönüyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 11:30
Kurtlar Vadisi Exxen ile geri mi dönüyor? 2003 yılında Kurtlar Vadisi adıyla yayın hayatına başlayan efsana dizi, 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adıyla izleyici karşısına çıkmaya devam etmişti. 2016 yılında ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisinin yeni sezonu ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılıyor. Acun Ilıcalı'nın projesi olan Exxen'de Konuşanlar ve Sihirli Annem'in yer almasının ardından Kurtlar Vadisi'nin de başlayacğaı iddia edildi. Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon olacak mı? Kurtlar Vadisi Exxen'de başlayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE BAŞLAYACAK MI?
Kurtlar Vadisi dizisi için Acun Ilıcalı ve Necati Şaşmaz'ın bir araya geldiği iddia edildi. Exxen'de ses getirecek bir projeye imza atmak isteyen Ilıcalı'nın Kurtlar Vadisi'nin getirmeyi planladığı söyleniyor. Ancak bu iddialara henüz resmi bir açıklama gelmedi.
KURTLAR VADİSİ PUSU 300. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Polat Alemdar, küresel güçler ve hanedanlarına karşı verdiği zorlu mücadelede artık bir yolun daha sonuna gelmiştir. Karun önderliğindeki Büyük Konsey Toplantısı yapılacaktır ve Gölge'nin kaderi bu toplantıya bağlıdır.
Diğer yandan Safiye ve Cahit'in düğünü de bu toplantı ile aynı tarihe denk gelir. Karun, armageddon timini kullanarak Polat'a bir tuzak kurar. Armageddon timinin yeni komutanı olarak tayin ettiği Gölge ve Ariel de bu tuzağın bir parçasıdır. Kuzuzade Ailesi'nin büyük düğümü Fehmi'nin Zeynep'le evlenmek üzere çıktıkları tekne yolculuğunda çözülür. Yusuf ve Zeynep'le ilgili büyük sırrı öğrenen Fehmi'nin ailesiyle çıktığı tekne yolculuğundaki asıl amacı belli olur.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.
Kurtlar Vadisi Pusu ise Show TV, Star TV, TNT, Kanal D ve ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır.
İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterleri...