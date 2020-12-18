Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kardeşlerim dizisi Güliz Ayla ve Alp Yenier’i bir araya getirdi! Kardeşlerim dizisi Güliz Ayla ve Alp Yenier’i bir araya getirdi!
Atv'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim için Güliz Ayla ve Alp Yenier stüdyoya girdi. Yapımına NGM'nin imza attığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" için özel bir şarkı bestelendi. Alp Yenier, Kendisinin bestelediği Güliz Ayla'nın ise seslendirdiği şarkının izleyiciyi etkileyeceğini belirtti ve "Açıkçası bayağı sabırsızlanıyoruz ve bir an evvel insanlara ulaşsın istiyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 12:59
atv'nin yakında izleyici ile buluşacak yeni dizisi "Kardeşlerim" için birçok başarılı dizinin müziğine imza atan müzisyen Alp Yenier ve sevilen sanatçı Güliz Ayla birlikte stüdyoya girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendisinin bestelediği Güliz Ayla'nın ise seslendirdiği şarkının izleyiciyi etkileyeceğini belirten Yenier; heyecanını şu sözlerle paylaştı:
"Atv'de ekrana gelecek "Kardeşlerim" adlı proje için özellikle çok heyecanlıyım. Sıcak ve içten bir hikâye ve bunu izleyiciye yansıtabilmek için yakın dostum Güliz Ayla ile çok duygulu bir şarkı yaptık. Açıkçası bayağı sabırsızlanıyoruz ve bir an evvel insanlara ulaşsın istiyoruz." dedi.
Geçtiğimiz günlerde sete çıkan Kardeşlerim'den ilk fotoğraf genç oyunculardan geldi.
Gençlerin enerjisiyle oldukça keyifli geçen ilk set gününün heyecanı objektiflere de yansıdı.