Kardeşlerim dizisi Güliz Ayla ve Alp Yenier’i bir araya getirdi!

"Atv'de ekrana gelecek "Kardeşlerim" adlı proje için özellikle çok heyecanlıyım. Sıcak ve içten bir hikâye ve bunu izleyiciye yansıtabilmek için yakın dostum Güliz Ayla ile çok duygulu bir şarkı yaptık. Açıkçası bayağı sabırsızlanıyoruz ve bir an evvel insanlara ulaşsın istiyoruz." dedi.