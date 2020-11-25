Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'den flaş gelme

Masterchef'te finale doğru adım adım gidilirken son 8 yarışmacı kalmıştı. Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Uğur'un diskalifiyesi ise gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ortaya çıkan tweetleri nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmayla ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Yaşananlar sonrası sessizliğini koruyan Uğur'dan flaş bir hamle geldi.