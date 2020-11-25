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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'den flaş gelme Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'den flaş gelme
Masterchef'te finale doğru adım adım gidilirken son 8 yarışmacı kalmıştı. Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Uğur'un diskalifiyesi ise gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ortaya çıkan tweetleri nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmayla ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Yaşananlar sonrası sessizliğini koruyan Uğur'dan flaş bir hamle geldi.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:29
Sevilen yarışma programı MasterChef, geçtiğimiz günlerde 'diskalifiye' haberi ile gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanalın sahibi ve yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı, son 8'e kalan Uğur Yılmaz Deniz'in, 'MasterChef'le ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
Başarılı televizyoncu,
"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan MasterChef Uğur, sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu.
TAKİPÇİ KAYBI YAŞADI
Uğur Yılmaz Deniz, söz konusu tweetlerinin ortaya çıkmasından sonra sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadı.