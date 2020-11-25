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Haberler Galeri Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide sergilediği başarılı oyunculukla beğeni toplayan Deniz, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Dilan Çiçek Deniz'in yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun eski hali görenlere pes dedirtti. İşte Alev Alev'in yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in olay olan o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:02
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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Alev Alev dizisinin Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz, başarılı oyunculuğuyla beğeni topladı. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Dilan Çiçek Deniz'in yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri şoke etti. İşte Alev Alev'in yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in yaşadığı büyük değişim...

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Damla Colbay

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Damla Colbay

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Damla Colbay

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Cansu Dere