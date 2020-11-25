Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide sergilediği başarılı oyunculukla beğeni toplayan Deniz, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Dilan Çiçek Deniz'in yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun eski hali görenlere pes dedirtti. İşte Alev Alev'in yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in olay olan o fotoğrafı...