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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Hercai’ye İspanya’da ödül yağmuru!
Atv'nin fenomen dizisi Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş kitleleri ekran başına kilitledi. Birçok ülkede yayında olan Hercai'ye İspanya'dan ödül geldi. İspanya'da binlerce kişi tarafından takip edilen "Telenovelas" isimli blogta düzenlenen oylamadan dizinin oyuncularına adeta ödül yağdı.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 12:01
Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai yurt dışında da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanya'da da izleyicilerle buluşan Hercai diziyle olduğu kadar oyuncularıyla da gündemden düşmüyor.
İspanya'da binlerce kişinin takip ettiği "Telenovelas" isimli blog geçtiğimiz günlerde dizi oyuncuları için bir oylama düzenledi.
İspanyol izleyicilerin tercihleri sonucunda ise, Hercai'nin başarılı oyuncuları Ebru Şahin "Nova Turkish Dream Girl", İlay Erkök "En İyi Genç Kadın Oyuncu", Ahmet Tansu Taşanlar "En İyi Genç Erkek Oyuncu", Ayda Aksel "En iyi Türk Antagonist (Düşman Karakter) Kadın Oyuncu", Serhat Tutumluer "Nova TV'deki En İyi Türk Erkek Oyuncu", Cahit Gök "En İyi Türk Nova Tv Erkek Oyuncu", Feride Çetin "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Kadın Oyuncu", Serdar Özer ise "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Erkek Oyuncu", dalında birinci seçilerek ödül sahibi oldu.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren en çok izlenen dizilerden olan Hercai, başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.