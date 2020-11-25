Hercai’ye İspanya’da ödül yağmuru!

İspanyol izleyicilerin tercihleri sonucunda ise, Hercai'nin başarılı oyuncuları Ebru Şahin "Nova Turkish Dream Girl", İlay Erkök "En İyi Genç Kadın Oyuncu", Ahmet Tansu Taşanlar "En İyi Genç Erkek Oyuncu", Ayda Aksel "En iyi Türk Antagonist (Düşman Karakter) Kadın Oyuncu", Serhat Tutumluer "Nova TV'deki En İyi Türk Erkek Oyuncu", Cahit Gök "En İyi Türk Nova Tv Erkek Oyuncu", Feride Çetin "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Kadın Oyuncu", Serdar Özer ise "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Erkek Oyuncu", dalında birinci seçilerek ödül sahibi oldu.

