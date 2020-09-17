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MasterChef'te yeni kurallar açıklandı! Her şey yeniden başlıyor
Masterchef 2020 tüm hızıyla devam ederken dün akşam yayınlanan bölümde yeni kurallar açıklandı. Masterclass eğitimlerinin yapıldığı geceye gözlerini bağlayarak bütün tavuğu gözleri kapalı şekilde parçalara ayıran Mehmet Şef damga vurdu. Ardından eğitimlerini alan yarışmacılar, daha sonra ödül oyununda karşı karşıya geldi. Masterclass oyunundaki yeni kuralları da Somer Şef açıkladı. İşte MasterChef'te yaşananlar...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 15:31
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