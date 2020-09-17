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MasterChef'te yeni kurallar açıklandı! Her şey yeniden başlıyor

Masterchef 2020 tüm hızıyla devam ederken dün akşam yayınlanan bölümde yeni kurallar açıklandı. Masterclass eğitimlerinin yapıldığı geceye gözlerini bağlayarak bütün tavuğu gözleri kapalı şekilde parçalara ayıran Mehmet Şef damga vurdu. Ardından eğitimlerini alan yarışmacılar, daha sonra ödül oyununda karşı karşıya geldi. Masterclass oyunundaki yeni kuralları da Somer Şef açıkladı. İşte MasterChef'te yaşananlar...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 15:31
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MasterChef'te yeni kurallar açıklandı! Her şey yeniden başlıyor

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, yarışmacılar; Mehmet Şef'in yaptığı şovu büyük heyecanla izledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef'te yeni kurallar açıklandı! Her şey yeniden başlıyor

MasterClass eğitimi sırasında bütün tavuk parçalama tekniklerini yarışmacılara anlatan Mehmet Şef, gözlerini bağladı ve tavuğu gözleri kapalı şekilde parçalara ayırdı.

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MasterChef'te yeni kurallar açıklandı! Her şey yeniden başlıyor

Elinde keskin bir bıçakla bu işlemi gözleri kapalı yapan Mehmet Şef, yarışmacıları tarafından ayakta alkışlandı.

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MasterChef'te yeni kurallar açıklandı! Her şey yeniden başlıyor

YENİ KURALLAR AÇIKLANDI

Öte yandan MasterChef 16 Eylül akşamında; ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan Masterclass eğitimi alan yarışmacılar, kanatlı hayvanları kesme ve pişirme tekniklerin öğrendi.

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MasterChef'te yeni kurallar açıklandı! Her şey yeniden başlıyor

Yarışmacılar, eğitimlerinin ardından, Masterclass ödülünü kazanmak için yarıştı. Üç aşamalı ödül oyunu oynayan yarışmacılar arasından en iyi tabağı çıkaran kişi, ödülü kazandı.