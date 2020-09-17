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Hercai’de yeni dönem! Miran ve Reyyan herkese meydan okur!
Atv'nin rekortmen dizisi Hercai, merakla beklenen yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hercai'de Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır. Ancak Aslan Aslanbey'in ortaya çıkışıyla kartlar yeniden dağıtılır... İşte Hercai'nin yeni sezonunda yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 17.09.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 15:24
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