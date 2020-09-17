Hercai’de yeni dönem! Miran ve Reyyan herkese meydan okur!

Ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır. Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer.

