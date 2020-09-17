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Hercai’de yeni dönem! Miran ve Reyyan herkese meydan okur!

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai, merakla beklenen yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hercai'de Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır. Ancak Aslan Aslanbey'in ortaya çıkışıyla kartlar yeniden dağıtılır... İşte Hercai'nin yeni sezonunda yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 17.09.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 15:24
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Hercai’de yeni dönem! Miran ve Reyyan herkese meydan okur!

Hercai'nin yeni sezonunda artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür.

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Hercai’de yeni dönem! Miran ve Reyyan herkese meydan okur!

Ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır. Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer.

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Hercai’de yeni dönem! Miran ve Reyyan herkese meydan okur!

Fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür.

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Hercai’de yeni dönem! Miran ve Reyyan herkese meydan okur!

Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

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Hercai’de yeni dönem! Miran ve Reyyan herkese meydan okur!