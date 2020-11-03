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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Masterchef’te yeni dönem! Kurallar tamamen değişti
Sevilen yarışma programı Masterchef'te eleme sistemi tamamen değişti. Geçtiğimiz hafta Tanya'nın elenmesiyle yarışmada 11 kişi kalırken bugün yayınlanan bölümde programın şefleri yeni sistemi izleyenler ve yarışmacılarla paylaştı. İşte Masterchef yeni eleme sistemi ve oyun kuralları...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 09:12
Sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla sürerken oyunun kuralları tamamen değişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Haftada 6 eleme adayının belirlendiği yarışmada yarından itibaren haftada 3 eleme adayı belirlenecek. Perşembe Cumartesi ve Pazar günü oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası belirlenecek 3 eleme adayı yarışmada kalmak için tüm hünerlerini sergileyecek.
MASTERCHEF'TE YARIŞMACILARA ÖDÜL OYUNU SÜRPRİZİ
Yeni sistemde yarışmacılar ödül oyunu için de mücadele edecek. Artık her Salı akşamı oynanacak bu oyunda kazanan yarışmacılara birbirinden özel ödüller verilecek.
ESKİ SİSTEM NASILDI?
Her hafta MasterChef'te iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkartılıyordu.
Bir hafta içerisinde yarışmacılar arasından altı eleme adayı belirleniyordu ve bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyordu.