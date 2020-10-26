Geçtiğimiz aylarda Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilik açıklaması

Sakallıoğlu, "Kasım veya aralık gibi nikah düşünüyoruz. Belli değil tam olarak. Hazırlıklar tamam gibi ama bu durumdan dolayı 'Acaba nikah mı? Yoksa düğün mü olsun?' diye karar vermedik hâlâ... Hayalimizde kır düğünü vardı ama şu an ki durum neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

