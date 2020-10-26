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Geçtiğimiz aylarda Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilik açıklaması

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burak Yırtar ile geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Sakallıoğlu'ndan evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 09:38
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Geçtiğimiz aylarda Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilik açıklaması

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Burak Yırtar ile geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş sırasında görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu, evlilikle ilgili soru hakkında açıklamada bulundu.

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Geçtiğimiz aylarda Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilik açıklaması

Sakallıoğlu, "Kasım veya aralık gibi nikah düşünüyoruz. Belli değil tam olarak. Hazırlıklar tamam gibi ama bu durumdan dolayı 'Acaba nikah mı? Yoksa düğün mü olsun?' diye karar vermedik hâlâ... Hayalimizde kır düğünü vardı ama şu an ki durum neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

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Geçtiğimiz aylarda Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilik açıklaması

Öte yandan Yasemin Sakallıoğlu ile nişanlısı Burak Yırtar, geçtiğimiz kasım ayında ayrılmıştı.

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Geçtiğimiz aylarda Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilik açıklaması

Çiftin yollarını ayırma nedeninin de ünlü oyuncunun rol alacağı sinema filmi için yoğun çalışacak olmasıydı.

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Geçtiğimiz aylarda Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilik açıklaması

Barışmaları için ailelerin devreye girdiği çift, birkaç gün sonra yeniden bir araya geldiklerini duyurmuştu.