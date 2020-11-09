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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Masterchef'te şok veda! Favori isim elendi
Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde şoke eden bir veda yaşandı. Finale doğru geri sayım başlarken son 10 kişinin belirlendiği gecede Uğur, Barbaros ve Furkan arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Favori yarışmacılardan birinin elenmesi yarışmaya damga vurdu.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 09:46
MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta içi ve dün gece oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren 3 yarışmacı tüm hünerlerini sergilerken oyun sonrası şefler tadım yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Mavi takımının kazanmasının ardından Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Serhat oldu.
Kırmızı takım arasında yapılan oylama sonrası Uğur, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi. Furkan, Barbaros ve Uğur'un yarıştığı gecede kıyasıya bir mücadele yaşandı.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 12. haftanın heyecanı yaşanırken Furkan, Barbaros ve Uğur eleme finali oynamak zorunda kaldı. Tatlılarıyla adından söz ettiren Furkan dün akşam Masterchef'e veda etti. Barbaros ile son ikiye kalan Furkan'ın ekmeğinin pişmemesi nedeniyle Masterchef hayalleri son buldu.
Öte yandan yakın arkadaşı Emir, Furkan elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. "Ben buraya her zaman hayırlısı olsun diye geldim." diyen Furkan'ın Mehmet Şef ile gerilimi damga vurmuştu.