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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Oyuncu Hazar Erişkin köpek saldırısına uğradı! Yüzü parçalandı Oyuncu Hazar Erişkin köpek saldırısına uğradı! Yüzü parçalandı
Genç oyuncu Hazal Erişkin, arkadaşının evinde köpek saldırısına uğradı. Bir arkadaşının evine giden Hazal Erişkin, 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği severken köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu apar topar hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 09:06
Oyuncu Hazal Erişkin arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akşam'ın haberine göre; Genç oyuncu Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bir arkadaşının evine giden oyuncu, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevdi.
Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan oyuncu, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.