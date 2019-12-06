MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef eleme ne zaman olacak?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 61. bölümünde Masterclass ödül oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te her hafta yarışmacılara farklı teknikler öğreten şefler, bu hafta 5 farklı teknik gösterdiler. Yarışmacılar kendilerine verilen eğitimin ardından suşi ve diğer balık çeşitlerini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Peki MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? Yeni sisteme geçilen MasterChef'te eleme ne zaman olacak?

Giriş Tarihi: 06.12.2019 07:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 07:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





