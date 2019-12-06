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MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef eleme ne zaman olacak?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 61. bölümünde Masterclass ödül oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te her hafta yarışmacılara farklı teknikler öğreten şefler, bu hafta 5 farklı teknik gösterdiler. Yarışmacılar kendilerine verilen eğitimin ardından suşi ve diğer balık çeşitlerini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Peki MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? Yeni sisteme geçilen MasterChef'te eleme ne zaman olacak?

Giriş Tarihi: 06.12.2019 07:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 07:04
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MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef eleme ne zaman olacak?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri olduğu MasterChef'in 5 Aralık Salı ekrana gelen 61. son bölümünde, Masterclass eğitimi alan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, 5 ayrı teknik öğrendiler. 7 yarışmacı arasından ise balıkları en iyi şekilde yapan bir isim 5 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef eleme ne zaman olacak?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu ve Masterclass eğitimlerinin heyecanı sürmeye devam ediyor.

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MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef eleme ne zaman olacak?

Yeni bölümde Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef tarafından yarışmacılara Masterclass eğitimi verildi.

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MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef eleme ne zaman olacak?

MasterChef'te balık yapan yarışmacılar en iyi şekilde teknikleri öğrenmeye çalıştı.

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MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef eleme ne zaman olacak?

Şeflerden eğitim alan yarışmacılar daha sonra mutfakta karşı karşıya geldi.