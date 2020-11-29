Heyecan fırtınası... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP yeni sezon tarihi açıklandı mı?

KIVANÇ TATLITUĞ, LA CASA DE PAPEL'DE OLACAK MI?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir herhangi bir projede rol almazken La Casa De Papel yeni sezonda yer alacağı gelen iddialar arasında yerini alıyor. Ülkemizde birçok başarılı projede oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmemiş olup, La Casa De Papel 5.sezon çekimleri için İspanya'ya gideceği söylentiler arasına yerini aldı…