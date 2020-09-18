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Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu
Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Tabağını yetiştiremeyen Tanya'ya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki geldi. Mehmet Şef'in sözleri sonrası Tanya gözyaşlarına boğuldu. İşte Masterchef'te yaşananlar...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:57Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 09:58