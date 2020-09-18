18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Tabağını yetiştiremeyen Tanya'ya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki geldi. Mehmet Şef'in sözleri sonrası Tanya gözyaşlarına boğuldu. İşte Masterchef'te yaşananlar...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 09:58
  • 1
  • 7
Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

'MasterChef Türkiye'nin 57. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi.

  • 3
  • 7
Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi.

  • 4
  • 7
Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

  • 5
  • 7
Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

"AL TABAĞINI VE GİT"

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçektan al tabağın ve git" dedi.