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Kalk Gidelim dizisinin setinde turist şoku! Zor anlar yaşattı

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Aslı Omağ ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı 'Kalk Gidelim' dizisinin Muğla'daki Azmak Nehri'nde yapılan çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Rol gereği nehirde boğulma sahneleri çekilen Aslı Omağ, bir turist tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ekip, çekimlerine kaldığı yerden devam etti.

Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 09:33
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Kalk Gidelim dizisinin setinde turist şoku! Zor anlar yaşattı

'Kalk Gidelim' dizisinde 'Meryem' karakterine hayat veren Aslı Omağ'ın, rol gereği Azmak Nehri'ndeki boğulma sahneleri çekilirken talihsiz bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalk Gidelim dizisinin setinde turist şoku! Zor anlar yaşattı

Aslı Omağ'ın gerçekten boğulduğunu sanıp yardıma koşan yabancı bir turist, ekibi şoke etti.

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Kalk Gidelim dizisinin setinde turist şoku! Zor anlar yaşattı

Turistin oyuncuyu kurtarmaya çalışması, bir süre çekimlerin uzamasına neden oldu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ekip, çekimlerine kaldığı yerden devam etti.

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Kalk Gidelim dizisinin setinde turist şoku! Zor anlar yaşattı

Omağ, kendisini kurtarmaya çalışan turiste durumu anlattı ve sonra da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kalk Gidelim dizisinin setinde turist şoku! Zor anlar yaşattı

Yabancı turist, aslında milli yüzücü olduğu öğrendiği 51 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı.