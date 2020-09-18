Kalk Gidelim dizisinin setinde turist şoku! Zor anlar yaşattı

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Aslı Omağ ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı 'Kalk Gidelim' dizisinin Muğla'daki Azmak Nehri'nde yapılan çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Rol gereği nehirde boğulma sahneleri çekilen Aslı Omağ, bir turist tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ekip, çekimlerine kaldığı yerden devam etti.