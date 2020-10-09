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Masterchef’te korkunç kaza! Eleme oyununda elini blendera kaptırdı…
Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde korkutan anlar yaşandı. Takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Yarışmacılar Danilo Zanna'nın imza tabağını yapmaya çalışırken Sefa herkesi korkutan bir kaza yaşadı. Yemek yaptığı sırada elini blendera kaptıran ve bir anda kanlar içinde kalan yarışmacıya sağlık ekibi müdahale ederken arkadaşları büyük korku yaşadı.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 10:10Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 10:13