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Masterchef’te korkunç kaza! Eleme oyununda elini blendera kaptırdı…

Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde korkutan anlar yaşandı. Takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Yarışmacılar Danilo Zanna'nın imza tabağını yapmaya çalışırken Sefa herkesi korkutan bir kaza yaşadı. Yemek yaptığı sırada elini blendera kaptıran ve bir anda kanlar içinde kalan yarışmacıya sağlık ekibi müdahale ederken arkadaşları büyük korku yaşadı.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 10:13
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Masterchef’te korkunç kaza! Eleme oyununda elini blendera kaptırdı…

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci takım oyununu da kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya gelirken gecede korku dolu anlar yaşandı.

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Masterchef’te korkunç kaza! Eleme oyununda elini blendera kaptırdı…

Danilo Şefin imza tabağının aynısını yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken yarışma sırasında Sefa korkunç bir kaza yaşadı. Robotu temizlemek isteyen Sefa, aletin birden çalışması sonucu büyük bir talihsizlik yaşadı.

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Masterchef’te korkunç kaza! Eleme oyununda elini blendera kaptırdı…

Parmağını blenderın bıçaklarının içine sokan Sefa Okyay Kılıç, bir anda blenderı çalıştırdı ve parmağı kan içinde kaldı.

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Masterchef’te korkunç kaza! Eleme oyununda elini blendera kaptırdı…

Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığını gören arkadaşları ve şefler korku dolu anlar yaşadı. Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna sağlık görevlilerini çağırdı.

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Masterchef’te korkunç kaza! Eleme oyununda elini blendera kaptırdı…

CİDDİ BİR SORUNUN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Elinden yaralanan Sefa'ya sağlık ekibi hemen müdahale etti. Kanaması durdurulan Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.