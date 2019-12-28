Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…

Masterchef'te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölüm izleyicilerle buluştu. 28 Aralık Masterchef son bölümde bir kişi yarışmaya veda etti. Alican, Güzide ve Cemre arasında finalist olmak için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Gecenin sonunda yarışmaya bir kişi veda ederken, diğer iki kişi finale yükseldi. Peki Masterchef bu akşam kim gitti? Masterchef Türkiye'de şampiyon isim yarın akşam yapılacak finalde 3 oyun sonrasında belli olacak.