BİZE ULAŞIN
Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…
28 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef kim gitti? Bu akşam Masterchef'te kim gitti sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. 28 Aralık Masterchef son bölümde heyecan doruktaydı. Güzide, Cemre ve Alican arasında finale kalmak için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Bu 3 yarışmacıdan biri yarışmaya veda ederken, diğer iki isim adını yarın yapılacak finale yazdırdı. Peki, 28 Aralık Masterchef'te kim elendi? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 28.12.2019 20:51 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 20:52
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8