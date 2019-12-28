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Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…

28 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef kim gitti? Bu akşam Masterchef'te kim gitti sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. 28 Aralık Masterchef son bölümde heyecan doruktaydı. Güzide, Cemre ve Alican arasında finale kalmak için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Bu 3 yarışmacıdan biri yarışmaya veda ederken, diğer iki isim adını yarın yapılacak finale yazdırdı. Peki, 28 Aralık Masterchef'te kim elendi? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 20:51 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 20:52
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Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…

Masterchef'te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölüm izleyicilerle buluştu. 28 Aralık Masterchef son bölümde bir kişi yarışmaya veda etti. Alican, Güzide ve Cemre arasında finalist olmak için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Gecenin sonunda yarışmaya bir kişi veda ederken, diğer iki kişi finale yükseldi. Peki Masterchef bu akşam kim gitti? Masterchef Türkiye'de şampiyon isim yarın akşam yapılacak finalde 3 oyun sonrasında belli olacak.

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Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Eleme gecesinde oynanan ilk oyundan Güzide Mertcan birinci çıktı. İlk tur sonucunda Güzide 22 puan, Alican ise 17 puan topladı. Gecenin fiyaskosu Ekin oldu. Ekin 13 puanla ilk turdan farkı açılmasına sebep oldu.

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Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…

Elemede ikinci yemekte yarışmacıların yetenekleri sınandı. Bu yarışın birincisi yine Güzide Mertcan oldu. Özellikle Güzide'nin tabak dizaynı tam puan aldı. Oyunun en düşük puan alan ismi de yine Ekin'di. Oylama sonucu Güzide 43, Alican 36, Ekin ise 29 puan aldı.

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Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…

Masterchef yarışının son etabından birinci olarak çıkan isim Güzide oldu. Alican yarışı ikinci sırada tamamlayınca elenen isim Ekin oldu. Güzide 64, Alican ise 54 puan aldı. Ekin 42 puanla yarışmaya veda eden isim oldu.

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Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…

28 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te bu akşam elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim belli olduğu takdirde haberimizden izleyebileceksiniz.