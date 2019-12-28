Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?

29 Aralık Masterchef finalistleri kimdir? Masterchef finalistleri kim oldu? Masterchef finaline kimler kaldı sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Türkiye'nin en iyi şefinin seçileceği Masterchef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Güzide, Cemre ve Alican arasında süren mücadelenin ardından bir yarışmacı daha yarı finalde veda etti. Ekin'in vedasının ardından bir kişi daha hayallerine veda ederken, sona kalan iki yarışmacı 29 Aralık Pazar akşamı yapılacak final gecesinde ter dökecek. İşte, Masterchef finalistleri kimdir sorusunun yanıtı!