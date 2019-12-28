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Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?

29 Aralık Masterchef finalistleri kimdir? Masterchef finalistleri kim oldu? Masterchef finaline kimler kaldı sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Türkiye'nin en iyi şefinin seçileceği Masterchef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Güzide, Cemre ve Alican arasında süren mücadelenin ardından bir yarışmacı daha yarı finalde veda etti. Ekin'in vedasının ardından bir kişi daha hayallerine veda ederken, sona kalan iki yarışmacı 29 Aralık Pazar akşamı yapılacak final gecesinde ter dökecek. İşte, Masterchef finalistleri kimdir sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 28.12.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 21:12
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Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?

Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef finalistleri kimdir sorusu gündeme oturdu. Masterchef Türkiye yarışmasının izleyicileri final heyecanı yaşamaya başladı. Masterchef'de yarı finalin son elemesi yapıldı. Cemre, Alican ve Güzide arasında yarı finalin son ayağında 3 oyun oynandı. Yapılan yemekleri ve sunumları değerlendiren şefler tarafından en az puanı alan bir kişi daha yarışmaya veda etti. Böylelikle finale 2 kişi kalmış oldu. Peki, 29 Aralık Masterchef finalistleri kimdir? İşte yanıtı!

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Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİM OLDU?

Finalistler henüz belli olmadı. Programda elenen ve finale kalan isimler belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef 2019'un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef'in şampiyonu olacak.

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Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988'de İzmir'de doğdu. Celal Bayar Üniversitesi'nden mezu olan MasterChef Güzide, İstanbul'a taşındıktan sonra ablası ile ortak bir tekstil firması kurar ve abiye ile günlük giyim kıyafetleri üzerinde üretim yaptılar. Mesleği estetisyenlik olan başarılı yarışmacı, evli ve üç çocuk annesi. Yemek yapma tutkusu nedeniyle çeşitli mutfakları araştırıp farklı tarifler yapmayı seviyor.

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Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?

Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.