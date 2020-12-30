Masterchef’te iki finalist belli oldu! Elenen isim…

Masterchef Türkiye'nin üçüncüsü olan Emir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şef, ben kendime bir söz vermiştim. Belki bugün öndeydim daha kolay bir tatlı seçebilirdim ama ben eğer o baklavayı açamıyorsam Masterchef kupasını almaya hakkım yok diye düşündüm."

