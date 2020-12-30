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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Masterchef’te iki finalist belli oldu! Elenen isim…
Masterchef Türkiye'nin finale adını yazdıran iki isim belli oldu. Yarışmada ilk finalist Barbaros olurken Serhat ve Emir arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Masterchef'in yayınlanan son bölümünde finale giden ikinci yarışmacı da belli oldu.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 10:02
MasterChef'te adım adım finale doğru gidilirken dün akşam ekrana gelen son bölümde finalist olmaya hak kazanan ikinci isim resmen belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Final haftasında Mehmet Şef'ten 9 puan alan ve kendisine kaşık attıran ilk isim Barbaros olmuştu. Dün akşam ekrana gelen son bölümde ise Serhat ve Emir arasında ikinci finalist olabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Masterchef'in yayınlanan son bölümünde finale giden isim Serhat oldu. Emir, Masterchef'ten üçüncü olarak ayrıldı. Final çekişmesi Barbaros ve Serhat arasında yaşanacak.
Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söylemek isterim seni bu akşam Masterchef üçüncüsü olarak uğurluyoruz. Hiç az şey değil. Yeteneğinden kuşkumuz olmadı." ifadelerini kullandı.
Masterchef Türkiye'nin üçüncüsü olan Emir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şef, ben kendime bir söz vermiştim. Belki bugün öndeydim daha kolay bir tatlı seçebilirdim ama ben eğer o baklavayı açamıyorsam Masterchef kupasını almaya hakkım yok diye düşündüm."