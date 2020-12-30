Pınar Altuğ herkesi şaşırttı! Bakan dönüp bir daha baktı

Her yaptığıyla olay olmaya devam eden Pınar Altuğ, bu kez de maskesiyle görenleri şaşırttı. Özellikle sosyal medyada takipçileri ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, dudaklı maskesi ile görenleri şoke etti. Bebek'te görüntülenen Altuğ'un kırmızı dudak figürlü maskesine bakan bir kez daha baktı.