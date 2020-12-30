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Pınar Altuğ herkesi şaşırttı! Bakan dönüp bir daha baktı

Her yaptığıyla olay olmaya devam eden Pınar Altuğ, bu kez de maskesiyle görenleri şaşırttı. Özellikle sosyal medyada takipçileri ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, dudaklı maskesi ile görenleri şoke etti. Bebek'te görüntülenen Altuğ'un kırmızı dudak figürlü maskesine bakan bir kez daha baktı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 09:14
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Pınar Altuğ herkesi şaşırttı! Bakan dönüp bir daha baktı

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Altuğ sık sık takipçileri ile girdiği polemiklerle gündeme geliyor.

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Pınar Altuğ herkesi şaşırttı! Bakan dönüp bir daha baktı

Her yaptığı her dediği olay olan Pınar Altuğ bu kez de dudaklı maskesi ile adından söz ettirdi.

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Pınar Altuğ herkesi şaşırttı! Bakan dönüp bir daha baktı

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Bebek'teydi. Kırmızı dudak figürlü maske tercihi ile Pınar Altuğ'a bakan bir daha baktı.

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Pınar Altuğ herkesi şaşırttı! Bakan dönüp bir daha baktı

Dudak figürlü maskesiyle dikkatleri üzerine çeken Altuğ, "Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim" dedi.

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Pınar Altuğ herkesi şaşırttı! Bakan dönüp bir daha baktı

Yılbaşında evde olacağını söyleyen Altuğ, "Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak değil mi, ne tatili?" dedi.