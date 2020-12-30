Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmaz ister yarışmasında sorulan bir soru izleyicileri kahkahaya boğdu. "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusundaki şıklarda bulunan Müge Anlı detayı, yarışmaya damga vurdu.