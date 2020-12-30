30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü

Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmaz ister yarışmasında sorulan bir soru izleyicileri kahkahaya boğdu. "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusundaki şıklarda bulunan Müge Anlı detayı, yarışmaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:28
  • 1
  • 7
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü

Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'deki bir soru, sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi güldürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü

Bir sorunu şıkları arasında yer alan Müge Anlı detayı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • 3
  • 7
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü

'Milyoner'de yöneltilen soru:

"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birden bire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?"

  • 4
  • 7
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü

"Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkının da yer aldığı soruyu gören Kenan İmirzalıoğlu da gülmeden edemedi.

  • 5
  • 7
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü

Esprili soru karşısında yarı��macı, "Gökte ararken yerde" şeklinde doğru cevabı verdi ve bin liralık ödüle ulaştı.