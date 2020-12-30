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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi güldürdü
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmaz ister yarışmasında sorulan bir soru izleyicileri kahkahaya boğdu. "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusundaki şıklarda bulunan Müge Anlı detayı, yarışmaya damga vurdu.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:28
Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'deki bir soru, sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi güldürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir sorunu şıkları arasında yer alan Müge Anlı detayı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
'Milyoner'de yöneltilen soru:
"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birden bire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?"
"Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkının da yer aldığı soruyu gören Kenan İmirzalıoğlu da gülmeden edemedi.
Esprili soru karşısında yarı��macı, "Gökte ararken yerde" şeklinde doğru cevabı verdi ve bin liralık ödüle ulaştı.