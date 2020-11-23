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Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı

Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam yine bir eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı takımdan Uğur ve Ayyüce, mavi takımdan Sefa'nın eleme adayı olduğu gecede duygusal bir veda yaşandı. İlk sekize kalamadan yarışmaya veda eden yarışmacının sözleri karşısında Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı. İşte Masterchef'in eleme gecesinde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:34
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Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı

Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde heyecanlı bir eleme yaşandı.

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Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı

Sefa, Uğur ve Ayyüce arasında yapılan eleme sonrası elenen isim Ayyüce oldu.

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Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı

Elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Ayyüce, İstanbul'a hayalleri için geldiğini belirtti.

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Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı

Ayyüce yaptığı açıklama sonrası jüri üyelerini duygulandırdı. Yarışmada sertliğiyle bilinen Mehmet Şef, Ayyüce'nin anlattıkları sonrası gözyaşlarını tutamadı.

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Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı

Ayyüce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: