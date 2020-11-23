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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı
Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam yine bir eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı takımdan Uğur ve Ayyüce, mavi takımdan Sefa'nın eleme adayı olduğu gecede duygusal bir veda yaşandı. İlk sekize kalamadan yarışmaya veda eden yarışmacının sözleri karşısında Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı. İşte Masterchef'in eleme gecesinde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:34
Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde heyecanlı bir eleme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefa, Uğur ve Ayyüce arasında yapılan eleme sonrası elenen isim Ayyüce oldu.
Elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Ayyüce, İstanbul'a hayalleri için geldiğini belirtti.
Ayyüce yaptığı açıklama sonrası jüri üyelerini duygulandırdı. Yarışmada sertliğiyle bilinen Mehmet Şef, Ayyüce'nin anlattıkları sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Ayyüce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: