Masterchef'te duygulandıran veda! Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı

Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam yine bir eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı takımdan Uğur ve Ayyüce, mavi takımdan Sefa'nın eleme adayı olduğu gecede duygusal bir veda yaşandı. İlk sekize kalamadan yarışmaya veda eden yarışmacının sözleri karşısında Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı. İşte Masterchef'in eleme gecesinde yaşananlar...