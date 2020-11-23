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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp... Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp...
Işın Karaca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesi Şeniz Büyükkaraca'yı tehdit eden hesabı ifşa etti. Instagram üzerinde annesine mesajlar atarak hakarette bulunan ve domuz bağıyla öldürmekle tehdit eden kişiyle ilgili suç duyurunsa bulunan Karaca, "Seni bulacağım. Benim şerrimden kork" dedi.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:10
Işın Karaca, iki haftadır annesi Şeniz Büyükkaraca'ya ölüm tehdidinde bulunan hesabı sosyal medyadan ifşa etti. Durumu polise bildirdiğini söyleyen Karaca, "Bence sen benden ve şerrimden kork!" ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karaca, Instagram hesabından annesi Şeniz Büyükkaraca'nın iki haftadır ölümle tehdit edildiğini ve ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek o hesabı ifşa etti.
47 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca, durumu polise bildirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfürü, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirmek boynumun borcu.
Domuz bağı ile öldüreceksin öyle mi? Polisler bile utandı senin yazdıklarından, şahsiyetsiz!"