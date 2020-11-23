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Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp...

Işın Karaca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesi Şeniz Büyükkaraca'yı tehdit eden hesabı ifşa etti. Instagram üzerinde annesine mesajlar atarak hakarette bulunan ve domuz bağıyla öldürmekle tehdit eden kişiyle ilgili suç duyurunsa bulunan Karaca, "Seni bulacağım. Benim şerrimden kork" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:10
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Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp...

Işın Karaca, iki haftadır annesi Şeniz Büyükkaraca'ya ölüm tehdidinde bulunan hesabı sosyal medyadan ifşa etti. Durumu polise bildirdiğini söyleyen Karaca, "Bence sen benden ve şerrimden kork!" ifadelerini kullandı.

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Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp...

Karaca, Instagram hesabından annesi Şeniz Büyükkaraca'nın iki haftadır ölümle tehdit edildiğini ve ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek o hesabı ifşa etti.

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Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp...

47 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca, durumu polise bildirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

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Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp...

"Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfürü, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirmek boynumun borcu.

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Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp...

Domuz bağı ile öldüreceksin öyle mi? Polisler bile utandı senin yazdıklarından, şahsiyetsiz!"