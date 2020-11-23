Işın Karaca’nın annesine korkunç tehdit! Domuz bağıyla öldürüp...

Işın Karaca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesi Şeniz Büyükkaraca'yı tehdit eden hesabı ifşa etti. Instagram üzerinde annesine mesajlar atarak hakarette bulunan ve domuz bağıyla öldürmekle tehdit eden kişiyle ilgili suç duyurunsa bulunan Karaca, "Seni bulacağım. Benim şerrimden kork" dedi.