Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, geçtiğimiz mart ayında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz temmuz ayında Alkoçlar müstakbel kayınvalidesi ile tanışmıştı. Sosyetik çiftten güzel haber geldi. Evlilik kararı alan çiftin düğün tarihleri de belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ı kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 10:09
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ cephesinden müjdeli haber geldi! Temmuz'da müstakbel kayınvalidesi ile tanışan Aslışah Alkoçlar, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın evlilik tarihini açıkladı. İşte o yazı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dediğim çıktı… Mart'tan bu yana flört eden ve ilişkilerinin mutlu sonla biteceğine kesin gözüyle baktığım Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ cephesinden müjdeli haber geldi.
Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençlik yıllarına benzetilen, 27 yaşındaki Aslışah Alkoçlar gelin oluyor. Evet, yanlış okumadınız… HD İskender, HD Döner, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın da bulunduğu HD Group'un patronu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar evleniyor.
Temmuz'daki 27'inci doğum gününde sevgilisi Kaan Demirağ'ı ailesiyle tanıştıran, haftasına da Ankara'da yaşayan müstakbel kayınvalidesi Ayşe Özgüneş'in elini öpmeye giden Aslışah Alkoçlar ile ruh eşi olduğu konuşulan Kaan Demirağ, düğün tarihlerini belirledi.
Flörtlerinin birinci yılında 4 Mart'ta, Four Seasons'ta vuslata ermeye karar verdiler. Umarım bir yastıkta kocarlar. Bu arada ilk eşi Nur Atan'a, kiraladığı özel uçaktan atlayan paraşütçülere, "Nur benimle evlenir misin?" pankartı açtırarak evlenme teklifinde bulunan Kaan Demirağ, Aslışah'a da sıradışı bir evlilik teklifinde bulundu mu, merak ettim doğrusu...