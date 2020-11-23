Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, geçtiğimiz mart ayında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz temmuz ayında Alkoçlar müstakbel kayınvalidesi ile tanışmıştı. Sosyetik çiftten güzel haber geldi. Evlilik kararı alan çiftin düğün tarihleri de belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ı kaleme aldı. İşte o yazı...