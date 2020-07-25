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Kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olan Defne Samyeli’den yeni hamle
Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda kirasını ödemediği gerekçesiyle ev sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olmuştu. Araz, kirasını ödemeyen Samyeli hakkında icra takibi başlatırken Samyeli de ev sahibi hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Önceki akşam Ulus'ta görüntülenen Samyeli ev sahibiyle ilgili sorulara cevap verdi. Evden taşınmaya karar verdiğini söyleyen Samyeli, "Birini 'Gazetelere konuşurum' diye tehdit etmek hoş değil. Ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim." dedi.
Giriş Tarihi: 25.07.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 10:10
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