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Kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olan Defne Samyeli’den yeni hamle

Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda kirasını ödemediği gerekçesiyle ev sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olmuştu. Araz, kirasını ödemeyen Samyeli hakkında icra takibi başlatırken Samyeli de ev sahibi hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Önceki akşam Ulus'ta görüntülenen Samyeli ev sahibiyle ilgili sorulara cevap verdi. Evden taşınmaya karar verdiğini söyleyen Samyeli, "Birini 'Gazetelere konuşurum' diye tehdit etmek hoş değil. Ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim." dedi.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 10:10
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Kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olan Defne Samyeli’den yeni hamle

Defne Samyeli önceki gece Ulus'ta arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Defne Samyeli'ye kirasını ödemediği gerekçesiyle kendisine dava açan ev sahibi hakkında sorular yöneltildi.

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Kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olan Defne Samyeli’den yeni hamle

Ünlü sunucu, Kemerburgaz'daki o evden taşınacağını açıkladı.

"Tabii ki taşınmayı düşünüyorum ama bir sıkıntı varken kendi adıma elimden geleni yapmak zorundayım. Birini 'Gazetelere konuşurum' diye tehdit etmek hoş değil. Ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim."

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Kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olan Defne Samyeli’den yeni hamle

Geçtiğimiz haftalarda Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

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Kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olan Defne Samyeli’den yeni hamle

Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, bu defa ev sahibi Araz'ın '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' sözleriyle itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Günaydın'da yer alan habere göre; ev sahibi Araz, Samyeli'nin dilekçesindeki iddialarının asılsız olduğunu belirtti...

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Kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olan Defne Samyeli’den yeni hamle

'ÖZÜR DİLEMELİ'

"Defne Samyeli tarafından yapılan açıklamada bana yönelik tehdit, hakaret ve şantaj iddialarında bulunulmuştur. Defne Hanım'ın '1.5 yıldır kirasını ödemediği' hususu haricindeki tüm iddialar gerçek dışıdır. Bununla ilgili yasal süreç başlatılmıştır."