16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Komşusuna darbeden Halil Sezai tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

Komşusuna darbeden Halil Sezai tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

67 yaşındaki komşusunu sokak ortasında darbetmesinin ardından tutuklanan Halil Sezai, 43 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye olmuştu. 1 yıl 11 ay hapis cezası alan Sezai, tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi. Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai'nin yanında kız arkadaşı da vardı.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 09:30
  • 1
  • 6
Komşusuna darbeden Halil Sezai tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Komşusuna darbeden Halil Sezai tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

SORULARI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Halil Sezai, tahliye olduktan sonra Kadıköy'deki evine gelmişti. Ancak Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

  • 3
  • 6
Komşusuna darbeden Halil Sezai tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre; Halil Sezai, olayın ardından ilk kez önceki gün Ümraniye'de görüntülendi.

  • 4
  • 6
Komşusuna darbeden Halil Sezai tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai'nin yanında kız arkadaşı da vardı.

  • 5
  • 6
Komşusuna darbeden Halil Sezai tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

Arkadaşının araçtan inmesine yardımcı olan Sezai, o sırada objektifleri fark etti.