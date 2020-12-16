Komşusuna darbeden Halil Sezai tahliye sonrası ilk kez görüntülendi

67 yaşındaki komşusunu sokak ortasında darbetmesinin ardından tutuklanan Halil Sezai, 43 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye olmuştu. 1 yıl 11 ay hapis cezası alan Sezai, tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi. Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai'nin yanında kız arkadaşı da vardı.