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Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı psikiyatrist rolüyle ekranlara dönen Binnur Kaya izleyicileri şaşırttı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerden çok farklı bir formatla ekranlara dönen Binnur Kaya sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Binnur Kaya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Binnur Kaya'nın yaşı...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:45
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Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri dönen Binnur Kaya canlandırdığı rolle sevenlerini şaşırtırken sosyal medyanın da en çok konuştuğu isim oldu. Binnur Kaya'nın özel hayatını mercek altına alanlar başarılı oyuncunun yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Binnur Kaya'nın yaşı…

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Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985

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Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

NURGÜL YEŞİLÇAY
26 MART 1976

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Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986